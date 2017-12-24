حضرت رئيسه قسم توجيه وإرشاد الطالبات أ.هند الرحمه ترافقها منسقه برنامج المدارس المعززه للسلوك الإيجابي ومشرفه التوجيه والإرشاد أ.أشواق القحطاني ومشرفة التوجية والارشاد أ. ريمة القحطاني ومشرفه النشاط أ. غاده التميمي ملتقى تجارب ناجحة لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي بالدلم يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٤/٦ في مدرسة الإبتدائية الثانية عشر و الإبتدائية التحفيظ الثالثة بحضور مديرة مكتب الدلم أ. هيا العليوي
وكانت بالإستقبال قائدة المدرسة : ايمان العويدان .
وقد بدأ البرنامج بكلمة من منسقه البرنامج أ اشواق القحطاني التي أكدت على أهمية التربية على القيمة وبذل الجهد في ترسيخها بالطالبات تتابعها عملية التعزيز لاكتساب السلوك المستهدف وأوصت بالصبر على الطالبات وعدم الاستعجال في اكتساب السلوك فالنمو الخاقي يحتاج إلى وقت متفاوت في نموه . ثم بدأت كل المرشدات لطيفه التميمي ورمزية الجريوي بشرح البرنامج وكانت القيمة المستهدفة هي الكلمة الطيبة ، فقد بدأن تطبيق البرنامج بورشة عمل مع الأمهات ومن ضمن الحقيبة أوراق عمل واستمارات لحصر الكلمات الجميلة التي ترددها الطالبة طيلة تنفيذ البرنامج بالفصل الدراسي الاول على أن ترسلها للمرشدات بنهاية الفصل ، ومن الحالات التي نجحت بشكل ملحوظ بتغيرها الإيجابي طالبة بصف خامس خجولة لاتستطيع التحدث بصوت عالي أو التعبير عن نفسها واستطاعت مع تنفيذ البرنامج من التغير الايجابي وفي أثناء البرنامج تم استدعائها للسلام على مديرة مكتب الدلم والضيوف كنوع من تعزيزها من قبل المرشدات .
ثم تحدثت معلمة الدين أ. لولو القنيعة وتجربتها بتنفيذ البرنامج وطالباتها الثلاث الفئات كما ذكرت الأولى الجريئة المعتادة على الكلام الطيب والثانية الجريئة ولاكنها لم تعتد على الكلام الطيب والثالثة الخجولة وغير معتادة على ترديد الكلام الطيب وكيف بذلت جهد في مساعدتهن وذلك أثناء تطبيق برنامج التعزيز المميز بتطبيق البرنامج هو تعاون جميع العناصر بتنفيذ البرنامج خاصة من رائدة النشاط الغير مفرغة أ نوف القحطاني ثم نفذن عدة طالبات مشاهد تمثيليه للكلمة الطيبة لاقت على استحسان الحضور لالتزامهن باللغه العربية الفصحىث بعد ذلك تحدثت مجموعة من الطالبة عن تجربتهن بتنفيذ البرنامج وأثره عليهن . اتجدر الإشارة إلى أن ببيئة المدرسة قد وفرت وفرت حديقة خارجية بوجود عصافير بأقفاص كنوع من توفير بيئة جاذبة للطالبات والمعلمات.
واثنت رئيسة قسم التوجيه والارشاد أ هند الرحمة جهود القائدة والمرشدات والعناصر التنفيذية بالبرنامج وتمنت لهن مزيد من التميز والعطاء ..
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