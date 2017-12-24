انطلق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة ( بحث الدرس) بتعليم الخرج اليوم الأحد 1439/4/6 بمقر مركز التدريب التربوي ويستهدف المشرفات الميسرات للبرنامج بقيادة رئيسة شعبة الرياضيات والمدربة المركزية للمشروع أ. نعيمه عبدالله الحقباني . وحضر البرنامج مديرة الإشراف التربوي أ. هدى العتيبي ومساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام أ. فاطمه العثمان ورئيسة قسم التدريب التربوي أ. أمل الجمعان والمتدربات المشرفات التربويات على مستوى محافظتي الخرج والدلم …
يهدف المشروع (بحث الدرس) إلى معالجة الفجوة وتمكين المدرسة من بناء نظام تطوير مهني مستدام في ضوء قيادة مدرسة تشاركية تنظر للتدرس على أنه نشاط ثقافي يتطلب تغييرا مستمرا ومتدرجا لممارسات التدريس في ضوء أهداف بعيدة ليكتسب المعلمون عادات عقلية منتجة من خلال تأملاتهم المستمرة حول الأفكار الكبرى أهمها التركيز المستمر حول أهداف تعلم الطلاب . وسيتم تطبيق المشروع بمشيئة الله في تعليم الخرج على عينة من المدارس بدءا من الفصل الدراسي القادم ولمدة 9 أسابيع .
رحبت مدربة المشروع الحقباني في بداية انطلاقة البرنامج بجميع الحاضرات وذكرت مراحل تنفيذ المشروع في تعليم الخرج المرحلة الأولى و عقدت فيها ورشة تدريبية مدتها يوم واحد واستهدفت : قائدات ووكيلات ومعلمات المرحلة الإبتدائية وكان عددهن (35) متدربة .
المرحلة الثانية وأقيمت ورشة تدريبية لمدة يوم واحد واستهدفت قائدات ووكيلات ومعلمات المرحلة المتوسطة والثانوية وكان عددهن 36 متدربة ، ثم عقد لقاء للمشرفات التربويات للتعريف بالمشروع لمدة يوم واحد ، وكان عدد المتدربات ( 14) مشرفة .
وأضافت الحقباني أنه تم تشكيل فرق ميسرة لمشروع بحث الدرس لجميع التخصصات من مشرفات الخرج والدلم ، و نحن الآن بصدد تنفيذ البرنامج التدريبي للفرق الميسرة ومدتها 5 أيام استهدفت المشرفات الميسرات لمشروع (بحث الدرس) ، وحضر هذا البرنامج (27) متدربة من جميع التخصصات.
وقالت مديرة الإشراف التربوي أ. هدى العتيبي في كلمتها : بدأت وزارة التعليم ، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالوزارة، بتنفيذ برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة “بحث الدرس” في الرياض والمدينه المنوره وحائل والشرقيه والطائف في المرحلة الأولى ثم لبقيه المناطق والمحافظات وفق الرؤية السعودية 2030، وانطلاقاً من توجهات الوزارة نحو استدامة التطوير المهني للمعلمين ..
.
وأضافت العتيبي أن بحث الدرس ينبع من مشكلات المعلم التي يحددها و يستشعر وجودها و يتلمس الحاجة لحلها، فيحددها و يبحث مع زملائه في حلها و يطرح الحلول و الإجراءات لفهم المشكلة مسترشداً بما يحصل في الصف، و الخروج بعدها لأفق أوسع و منظور أشمل و رؤية أعم. وهنا نؤكد على أن التأمل يصاحب و يوازي جميع الممارسات و الخطوات التي يتبعها المعلم في ممارساته التدريسية وبحث درسه…
و تأسيساً على هذا الوصف الاجرائي للدرس المبحوث ، نضع أيدينا على أهمية إرساء جذوره في التنمية المهنية المستدامة لكل معلم، كونه يخلق باحثين من معلمين ينخرطون في المهنة ويسعون لتأسيس تعلم نوعي مهني يركز على مخرجات التعلم في مجتمع المعرفة.ويقدم بحث الدرس سياقا لفحص المحتوى وذلك من خلال مناقشة مدى ارتباط المعارف والمفاهيم والأفكار والأنشطه بين الدروس ضمن الوحده وكذلك ارتباطها مع الصفوف السابقه واللاحقه لدرس البحث ..
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج ببحث الدرس : هونهج في التطوير المهني يهدف إلى إستدامة التعلم المهني داخل المدرسة ، ، درس البحث : ويعني منطقة محدودة من المحتوى المعرفي في المقررالدراسي يتم اختيارها من قبل فريق بحث الدرس بهدف إجراء بحثها . تقرير بحث الدرس : وهو توثيق ممارسات وتأملات الفريق البحثي وهو المعرفة الناتجة التي تعكس التطور المهني وسبل تحسين الدرس .
وقدمت مديرة الإشراف التربوي أ. هدى العتيبي شكرها وتقديرها لقسم العلاقات العامة والاعلام التربوي على جهودهم المبذولة في التغطيات الإعلامية و مساندتهم في برنامج بحث الدرس وأيضا لقسم التدريب التربوي ممثلا في أ. أمل الجمعان على دعمهم المستمر في تهيئة القاعات التدريبية منذ بدء انطلاق المشروع ولمنسقة المشروع أ. نعيمة الحقباني ..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج