استقبل سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار في مكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 6 / 4 / 1439 هـ مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد الممخور ..
وقد جرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من المواضيع والمحاور وذلك بعد انضمام الصحة المدرسية ووحداتها إلى وزارة الصحة حسب قرار مجلس الوزراء ومن أهمها :
1- الاتفاق على شراكة مجتمعية صحية على مستوى المحافظة
2- تيسير أدوار التعاون فيما يتعلق بالبيئة المدرسية والزيارات الميدانية للفرق الطبية من جانب المستشفى والمراكز الصحية
3- تفعيل مبادرات وزارة الصحة والمشاركة فيها وتشمل مبادرة الفم والأسنان التي انطلقت بداية العام الدراسي ، ومبادرة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار ( تطوعي صحتي ) وبرنامج العيادة المدرسية ودورات الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي ..
وفي الختام قدم العبدالجبار شكره لمدير مستشفى الملك خالد على الزيارة مثمنا التعاون المشترك والبنّاء في تفعيل دور المبادرات التطوعية مما يسهم في توعية المجتمع وتقديم الدور المناط بهما العلاجي والتثقيفي .
حضر الاستقبال مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان والمستشار التعليمي الأستاذ أحمد بن صبار العنزي ورئيس قسم الصحة المدرسية الأستاذ عبدالله بن عتيق الطليان ومدير العلاقات العامة بمستشفى الملك خالد الأستاذ إبراهيم النشمي والأستاذ عبدالسلام العنزي .
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