اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.
وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برئاسة وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات، رجاءالله السلمي، و9 أعضاء، بينهم مدير تنفيذي للاتحاد، وهو مقدم البرامج عادل الزهراني.
وضمت عضوية الاتحاد الجديد كلا من رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” جميل الذيابي، والدكتور تركي العواد (أكاديمي)، ورئيس تحرير صحيفة “الرياضية” بتال القوس، والمختص في التسويق والاستثمار الرياضي حسين اليامي، والمستشار القانوني فارس الربيعي، وممثلين عن وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين.
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