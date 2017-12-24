أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأحد، أن إنشاء الوزارة صندوقا تكافليا لمنسوبيها موضوع تحت الدراسة الآن.
وقال العصيمي على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “موضوع إنشاء الوزارة صندوقاً ماليًا تكافلياً لمنسوبي التعليم تحت الدراسة وسيعلن عنه بعد إقراره بمشيئة الله”.
يشار إلى أن مصادر كانت قد تداولت مؤخراً أن وزارة التعليم بصدد إنشاء صندوق تكافلي غير ربحي يقدم قروضا ميسّرة لمنسوبيها من المعلمين والمعلمات. وفق”أخبار24″.
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