استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بقصر السيف اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي.
ونقل الأمير تركي بن محمد خلال الاستقبال رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وفق “أخبار 24”.
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