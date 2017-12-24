أهدى عدد من الأبناء والدهم سيارة موديل 2018 بمناسبة تقاعده بعد أكثر من أربعة عقود قضاها في سلك التعليم حتى وصل إلى مساعد لمدير تعليم شرق جدة.
وعبّر الأبناء عن تقديرهم لوالدهم المتقاعد هاشم بن سعدي الشمراني خلال احتفال نظموه الجمعة الماضي بجدة، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق جدة الدكتور عثمان السهيمي، وعدد كبير من القيادات التعليمية والإدارية، وزملاء والدهم والأقارب.
وقدّم الأبناء وعدد من الحضور هدايا مختلفة للمحتفى به، تقديراً لما بذله خلال مسيرته العملية، التي بدأها كمعلم، ومن ثم ترقى لمشرف، ثم مديراً لمكتب تعليم شرق جدة.
وفق “أخبار 24”.
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