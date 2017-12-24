أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري غدا الإثنين، بالقاعة الرئيسية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض، بمشاركة 32 فريقا، على أن تنطلق المباريات خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير المقبل.
وأوضح الاتحاد أن نظام القرعة يقضي بأن تبدأ المسابقة من دور الـ32، بمشاركة فرق الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، إلى جانب فريقي الزلفى والباحة المتأهلين من تصفيات الدرجتين الثالثة والرابعة.
وأشار إلى أنه تم تقسيم الفرق إلى ثلاثة مستويات، حيث حلَّ أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري للعام الماضي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد في المستوى الأولى، فيما جاءت العشرة فرق المتبقية مع الفرق الهابطة الموسم الماضي في المستوى الثاني وهما الوحدة والخليج، فيما ضم المستوى الثالث الفرق المشاركة من دوري الأمير فيصل إلى جانب فريقي الزلفى والباحة.
ولفت إلى أن عملية إجراء القرعة ستتم من خلال تواجد فرق المستوى الأول على أركان القرعة الأربعة، وسحب بقية الفرق بحيث تكون مواجهات الدور الـ32 بين فريقي من المستوى الأول أو الثاني ضد فريق من المستوى الثالث. وفق “أخبار24”.
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