أنهت الملاعب الثلاثة التي أقرتها هيئة الرياضة قبل حوالي الشهريين لاستقبال العوائل في المباريات مطلع 2018 وهي إستاد الملك فهد في الرياض وإستاد الملك عبدالله في جدة وإستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام جميع التحضيرات بتجهيز الأماكن الخاصة، والممرات الخاصة بهم والمواقف للسيارات التي ستستقبلهم وإعداد خطة العمل خصوصاً في إستاد الملك فهد في الرياض الذي استقبل أكثر من فعالية عائلية في الفترات الماضية، وبالتالي أصبحت الأمور ميسرة وسهلة أمام العاملين فيه، وحسب ما أعلن عنه سابقاً فستحتضن الإستادات الثلاثة اللقاءات الأولى بداية بلقاء الهلال أمام الاتحاد في الجولة الـ17 يوم السبت 13 يناير، فيما سيكون دخول العوائل إلى إستاد الملك عبدالله بجدة في مواجهة الأهلي أمام الباطن في الجولة ذتها يوم الجمعة 12 يناير، ولقاء الاتفاق أمام الفيصلي في الجولة الـ18 يوم الخميس الـ18 يناير 2018.
وأكد وكيل الشؤون الفنية والاستثمار في هيئة الرياضة المهندس عبدالرحمن القضيب أن الملاعب التي ستحتضن العوائل بعد قرار السماح هي إستاد الملك فهد في الرياض، وإستاد الملك عبدالله في جدة، وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وسيكون هناك تقييم في المرحلة الأولى للملاعب الثلاثة ومن ثم الانطلاقة إلى الملاعب المتبقية لأنه من الصعوبة البداية في جميع الملاعب والتي تفتقد للخبرة الكافية كونها المرة الأولى ويحتاج الأمر لمشاركة جماعية من الشركات الراعية للمنافسات المحلية وشركات التسويق والاستثمار”.
وأضاف: “بعد عملية التقييم سيتم دراسة كل السلبيات والإيجابيات وبعدها سيعمم لكل الملاعب، وبالنسبة لتخصيص الأماكن فهناك ترتيبات لكل ملعب من الملاعب الثلاثة لتحديد الإعدادات النهائية للحضور ومن ثم الأماكن للجلوس في مدرجات الملعب، وقبلها البوابات الخاصة للدخول “.
وعن إمكانية تجربة الدخول بالبوابات الإلكترونية للعوائل لتسهيل دخولهم في الملاعب الثلاثة قال: “سيكون التطبيق بطرق متعددة وهي نظام شراء التذاكر التي سيتم الاستثمار فيه، والبوابات الإلكترونية سيتم التحكم فيها في نقلها بين الملاعب ونقلها إلى أماكن أخرى في الملعب في حال كان الملعب مزدحم ونريد فك هذا الزحام، لذلك الحلول موجودة لدينا في ملاعب الهيئة أو حتى الأندية، ولكن البداية ستكون لملاعب الهيئة ومن ثم الأندية حسب الإمكانيات المتوفرة”. وفق “أخبار24”.
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