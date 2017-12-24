أكد المدير الفني للمنتخب السعودي كرونوسلاف يورسيتش خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد للحديث عن مباراة المنتخب أمام شقيقه الإمارات ضمن “خليجي 23” أن الفريق يعيش حالة معنوية ممتازة وهذا الأمر سهل علينا الاستعداد للمباراة المقبلة، ونحن قادرين على إعداد الفريق بشكل مميز لمباراة الامارات.
وقال يورسيتش خلال المؤتمر: “اطلعنا على مباراة عمان والامارات واستفدنا منها للتحضير في مباراة غد، مشيرا أن منتخب الامارات قوي ويمتلك مدربًا عالميًا شهيرًا، ولكن أنا أعمل على تجهيز الفريق أيًا يكن الفريق المقابل.
وعن عدم استدعاء مهاجم بدلاً من المصاب هزاع الهزاع قال مدرب الأخضر: “لدي اللاعب مختار فلاته وهو جاهز تمامًا للمباراة، وهو لايقل عن اللاعب هزاع، ولهذا اخترت هتان باهبري لتعويض مكانه بعد الإصابة، ومختار هو خياري الأول الآن”، وأضاف: “أنا حزين لإصابة هزاع، وخلال فترة الإعداد كان يعمل بشكل ممتاز، ونتمنى أن يعود في أسرع وقت، ولم أحتاج لاستدعاء أي لاعب آخر، سواءً ناصر الشمراني أو غيره”.
من جهة أخرى قال اللاعب صال العمري خلال المؤتمر انهم قدموا مباراة جيدة أمام الكويت، ويأملون في مواصلة الأداء الجيد وكسب مباراة الامارات وإضافة ثلاث نقاط جديدة، وأضاف: الجمهور السعودي ليس بحاجة لدعوة، نعلم أنهم سيحضرون وسيقفون معنا، ونتمنى أن نوفق ونهدي البطولة لهم. وفق”أخبار24″.
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