علمت “الرياض” ان مدرب النصر غوستافو كونتيروس عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين بعد خسارة الفريق امام 2-3 ضمن مباريات الاسبوع الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، وأكد غوستافو تحمله للخسارة، وقال: “اي فريق معرض للنتائج المتذبذبة ولكن على كل لاعب ان يراجع نفسه، ساعدوني بالنتائج المميزة حتى اتمكن من الضغط على الادارة لتسليمكم مرتباتكم المتأخرة”.
وطالب اللاعبين بتفجير طاقاتهم داخل المستطيل الاخضر وليس خارجه، في اشارة واضحة الى توجيه حديثه الى لاعب الوسط ابراهيم غالب الذي قام بركل حقيبة الجهاز الطبي فور استبداله.
وكشفت المصادر بان كونتيروس هو من قرر سحب شارة القيادة قبل بداية اللقاء من محور الارتكاز غالب واعادتها للاعب الوسط المصري حسام غالي.
من جهة اخرى يعاود الفريق اليوم تدريباته بعد الراحة امس السبت، وسيغيب عن التدريبات لاعبا خط فهد الجميعة وسامي النجعي والمدافع عبدالاله العمري لانضمامهم لمعسكر المنتخب السعودي الاولمبي.
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