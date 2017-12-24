نفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الشائعات التي يتم تداولها حول انسحاب المنتخب السعودي من بطولة خليجي 23 المقامة حالياً بالكويت.
وأكد آل الشيخ في تغريدة له على موقع “تويتر”، أن الأنباء التي يتم تداولها بهذا الشأن غير صحيحة، قائلاً: “لن تقف الدويلة عن تلفيق الأخبار الكاذبة”.
وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن المنتخب السعودي أمهل اللجنة المنظمة للبطولة يوماً واحدا لإبعاد المنتخب القطري، وإلا سينسحب مع البحرين والإمارات، على خلفية إقحام قطر السياسة في الرياضة.
يذكر أن المنتخب السعودي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على صاحب الأرض “الكويت” بثنائية مقابل هدف وحيد. وفق “اخبار24”.
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