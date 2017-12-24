قالت هيئة الزكاة والدخل إنه لن يتم تطبيق نظام “الرد الضريبي” على مشتريات السياح، في يناير المقبل، إذ إنه لم يتم بعد تحديد آليات الرد وموعد بدء التطبيق.
وقال مدير إدارة مركز العمليات في ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي إنه جارِ العمل على تحديد آليات إرجاع قيمة الضريبة المضافة إلى السياح، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن الهيئة تدرس إمكانية إنشاء مكاتب لها في عدد من المواقع من ضمنها المطارات.
وأوضح أنه تجري دراسات لإنشاء مكاتب للرد الضريبي السياحي في بعض المنافذ البرية مع الدول غير الخليجية، مشيراً إلى أنه يجب على السائح تقديم طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة خلال وجوده داخل المملكة.
وأبان الحربي أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة أقرَّت الرد الضريبي للسياح القادمين إلى السعودية حال قاموا بدفع القيمة المضافة على السلع التي تم شراؤها، موضحاً أن السياح الأجانب المقيمين في دول الخليج لن يشملهم ذلك. وفق “أخبار24”.
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