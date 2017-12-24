قررت دولة الإمارات العربية المتحدة حظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية كافة من المملكة، بسبب إنفلونزا الطيور.
وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إن قرار الحظر شمل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية كافة، وطيور الزينة والصيصان، وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد تسجيل مرض إنفلونزا الطيور في المملكة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة أعلنت قبل أيام إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في الرياض. وفق”أخبار24″.
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