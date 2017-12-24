عبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج عن فخرهم واعتزازه بوطنهم المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله, مشيرين في حديثهم بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تصادف يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الثاني الموافق الأول من شهر يناير 2017 أن المملكة كوطن وشعب محسودون بقيادة الملك سلمان الذي أستطاع بفضل الله على استقرار وأمن المملكة من كافة النواحي, في وقت تشهد فيه كافة المناطق من حولنا اضطرابات سياسية واقتصادية ..
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس شويمي بن عجيان ال كتاب أن شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز القيادية، تميزت في النواحي السياسية والتاريخية والثقافية والإنسانية كذلك.. إضافة إلى النواحي الاقتصادية, والتي تمثلت وإطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 وما سيتحقق من خلالها بإذن الله، وكذلك تأثير كل ذلك في تنمية الوطن بالحاضر والمستقبل, مشيرا أن بداية عهد الملك سلمان شهدت العديد من القرارات الهامة كإلغاء العديد من الهيئات والمجالس مثل المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للأمن الوطني, وكذلك تأسيس المجلس الأعلى لأرامكو السعودية.. وأضاف ال كتاب قائلا: لقد شهدت المملكة بقيادة ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز خلال العامين الماضيين العديد من القرارات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – منذ توليه مقاليد الحكم في مختلف المجالات، والتي كان لها آثرها في تنمية الوطن ..
كما تحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج رشيد بن محمد الخرجي عن مضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، منذ توليه مقاليد الحكم في الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1436هـ قدمًا بمسيرة الوطن التي سبقه فيها إخوانه – رحمهم الله – ولم يألو رعاه الله جهدا في ذلك رغم تعدد نشاطاته في المجالات المختلفة على المستويين الداخلي أو الخارجي.. كما تحدث الخرجي عن الحضور السياسي القوي للملك سلمان بن عبدالعزيز في القمم والمؤتمرات الدولية, التي أكدت قوة ومكانة المملكة العربية السعودية, وتأثيرها العالمي ..
هذا .
من جهته تحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج طلال العتيبي عن الدور القيادي المتميز للملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – في إدارة الأحداث التي ألمت بالمنطقة، خاصة في التصدي لاعتداءات مليشيات الحوثي وإتباع صالح، وتأمين حدود الوطن, ودوره من خلال الدور الفعال في تكوين التحالف الإسلامي ضد الإرهاب.. وشن العملية العسكرية الكبيرة ضد جماعة الحوثيين باسم عاصفة الحزم ومن ثم تبعتها عملية إعادة الأمل..
وأضاف العتيبي قائلا: لقد ساهم الملك سلمان بقيادة الحكيمة وقراراته في تعزيز دور المملكة الاقتصادي من خلال حضوره الفاعل في قمم مجموعة العشرين، إبان ولايته للعهد وخلال توليه مقاليد الحكم في البلاد ..
من جهته تحدث عضو مجلس إدارة غرفة الخرج وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية المهندس سعد العتيبي عن الأدوار الإنسانية للملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال جهوده – حفظه الله – في إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه جهود المنظمات الدولية في المجال الإنساني والتنموي, إلى جانب اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتاريخ والتراث, والارث الثقافي الذي يملكه الملك سلمان .
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