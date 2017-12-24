عقد مجلس صلح في محافظة الخرج بين أفراد من قبيلة يام وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل وبدون قيد ولا شرط ولا مقابل بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان شيخ قبيلة ال عبدان يام والمقدم فهد بن هادي العرجاني .
وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة بزعامة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي نايب امير منطقة الرياض حفظهم الله ، كما أثنيا على جهود سعادة محافظ الخرج وسعادة مدير شرطة المحافظة في تيسير قضايا الصلح ، شاكرين شيوخ القبائل والأعيان الحاضرين لمجلس الصلح ، كما شكرا أطراف القضية ، سايلين الله ان يديم نعم التوحيد والإيمان والأمن والأمان على بلادنا حرسها الله .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج