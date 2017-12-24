تفوق نادي السد على نادي السلمية في مباراة التي جمعت الفرقين مساء يوم السبت الموافق الخامس من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٣٩ هـ والتي انتهت لصالح السد على السلمية بنتيجة ٢-١ فيما انتهت المباراة الثانية بفوز الفرع على الأنوار بنتيجة ٣-٠
وبذلك يكون السد أولاً بـ١٦ نقطه فيما الفرع ثانياً بـ١٥ وبذلك يكون متعادلاً في النقاط ولكن الفرع يكون الأعلى تهديفياً وبذلك يغادر السلمية مودعاً بعد خسارته الاخيره والأولى بالدوري.
و يتوج نادي السد بطلاً لدوري الدرجة الثالثة بمحافظة الخرج و العنابي حصد الأول في الدوري وبذلك يكون المتأهل إلى تصفيات الصعود لدوري الدرجة الثانية فيما الفرع يحاول اللحاق بالعنابي عبر بوابة ملحق تصفيات الصعود لدوري الدرجة الثانية.
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