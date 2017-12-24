كشف برنامج “حساب المواطن” عن الآلية التي تم استخدامها لتحديد قيمة الدعم، والتي جاءت بناءً على معايير استهلاك منتجات الطاقة من بنزين وكهرباء.
وأشار البرنامج إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات للتوصل لمعايير محددة، من بينها دراسة فواتير الكهرباء الفعلية للأسر، حيث تم الأخذ بمتوسط الاستهلاك في فصل الصيف كأساس للدعم، كما تمت دراسة استهلاك الأسر الفعلي للبنزين، والأخذ بمتوسطه أيضاً.
وكان حساب المواطن صرف يوم الخميس الماضي قيمة الدفعة الأولى من الدعم للمستفيدين بإجمالي 2 مليار ريال، حيث شملت نحو 3 ملايين أسرة وفرد مستقل بإجمالي 10.6 مليون مستفيد.وفق “أخبار 24”.
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