أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أنه سيتم توطين أربعة أنشطة في منطقة الباحة غرة شعبان المقبل.
وأوضح أبا الخيل أن الأنشطة المقرر توطينها هي: وكالات ومعارض السيارات، ومحلات بيع قطع غيار السيارات، والمراكز التجارية (المولات)، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وأبان أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين لتوطين الأنشطة المستهدفة، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر.
وكان الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وقعا مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “التوطين الموجه” بالمنطقة، وذلك من أجل زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.وفق”أخبار24″.
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