ذكرت مصادر أن الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين “تقييم”، بدأت في إجراءات تسريع عمليات التعويض المادية للمتضررين من حوادث المركبات، بالتعاون مع شركات التأمين.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”المدينة”، أن الهيئة حددت خمسة أيام لحصول المتضرر على مبلغ التعويض عبر حسابه البنكي إذا كان التعويض أقل من 2000 ريال، فيما حددت 15 يوماً إذا كانت قيمة التعويض أكثر من 2000 ريال.
وأكدت أن الآلية الجديدة لا تحتاج لمراجعة شركات التأمين وانتظارها لصرف المبالغ التعويضية، وأنها أصبحت عملية إلكترونية بشكل كامل، وسهلة على المواطنين والمقيمين من خلال مراكز تقدير أضرار الحوادث التي بدأت عملها فعلياً في منطقة الرياض.
وأبانت أن مراكز تقدير الحوادث تعد تقاريرها وترسلها إلكترونياً إلى شركات التأمين، بحيث لا تتلقى أموال المعاملات، ومن ثم تقوم الشركات بتعويض المتضررين إلكترونياً بإيداع قيمة التعويضات في حساباتهم البنكية.
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