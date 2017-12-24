قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن ربات المنازل غير مشمولات ضمن الفئات المسموح لها بالاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة، رداً على استفسار مقدم من اللجنة المالية بمجلس الشورى حول إمكانية اشتراك ربة المنزل اختيارياً في التأمينات الاجتماعية، بأن الاشتراك الاختياري يُطبق على المواطنين العاملين المشتغلين في المهن الحرة، والذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً معيناً، والعاملين خارج المملكة.
وأضافت بحسب صحيفة “الوطن” أن المرأة التي سبق لها الاشتراك في نظام التأمينات ثم تركت العمل؛ يحق لها الاشتراك اختيارياً في التأمينات، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
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