ذكرت مصادر أن وزارة التعليم بصدد إنشاء صندوق تكافلي غير ربحي، يقدم قروضاً ميسرة لمنسوبيها من المعلمين والمعلمات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة مقترح إنشاء الصندوق، بما يحقق الاستفادة الكاملة منه، مضيفةً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه سيتم وضع السياسات واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.
وأبانت أن المقترح تقدم به المشرف التربوي ومدير الصحة المدرسية بتعليم سراة عبيدة، لافتةً إلى أن فكرته تكافلية غير ربحية، تهدف لتوفير قروض ميسرة للمعلمين والمعلمات، بدلاً من اتجاههم للاقتراض من البنوك.
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