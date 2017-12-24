وجه رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري لوكالة الخدمات ممثلة بادارة صحة البيئة بإغلاق جميع محلات بيع الطيور إحترازيا بعد أن تم إغلاق أحد محلات الطيور بالتعاون مع مديرية الزراعة ومستشفى الملك خالد والدوريات الأمنيه نتيجة وجود عيّنات مصابة بفايروس إنفلونزا الطيور والتي قامت فيها مديرية الزراعة مسبقا بأخذ عينات على جميع المحلات بالمحافظة .
هذا وبين رئيس البلديه حرصه على السلامة العامة للجميع وأخذ الإحتياطات اللازمة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الأختصاص وكذلك دور البلدية حسب الإختصاص بعمل الاتلافات وعمل التعقيم للمكان الذي يتم فيه كشف عن أي فايروسات او عينّات تسبب الضرر للمكان ، ووجه جميع الأقسام المخولة وذات الأختصاص بعمل جميع الأحتياطات اللازمة لذلك .
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