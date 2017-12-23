فاجأت سيارة اليوم (السبت) عاملين في إحدى الصيدليات بحي السامر بمدينة جدة، واستقرت داخلها بعدما حطمت واجهتها.
وثق ذلك مقطع فيديو صوره شخص كان في موقع الحادث بعدما اقتحمت السيارة مدخل الصيدلية الزجاجي واستقرت داخلها، مسببة بعض الأضرار المادية.
ورجح متداولو المقطع أن يكون سبب الحادثة السرعة الزائدة وفقدان قائد المركبة السيطرة عليها، مشيرين إلى أن العناية الإلهية أنقذت العاملين بداخلها ولم يصب أحد بأذى. وفق “أخبار24”.
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