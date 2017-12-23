أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمات بعض “مقدمي خدمات الرسائل القصيرة” لارتكابهم مخالفة إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) اقتحامية لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، ما يعد مخالفة لضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية.
وأكدت الهيئة بأنها تعمل باستمرار على الحد من الرسائل النصية الاقتحامية وفرض غرامات وإيقاف خدمات من يخالف من مقدمي الخدمة، مشيرةً إلى أن استمرار مقدم خدمة الرسائل القصيرة (SMS) في المخالفة سينتج عنه تعليق الترخيص أو إلغاءه.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها قد وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في 23/3/1439هـ بإيجاد حلول صارمة للحد من الرسائل النصية (SMS) الاقتحامية خلال (60) يوما، وبتوعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة؛ لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصية الاقتحامية.
يذكر أن “خدمة الرسائل القصيرة” هي إحدى خدمات الاتصالات التي تقدّم بموجب ترخيص فئوي من نوع (ب)، وتتضمن شروط وأحكام الترخيص الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية التي أصدرتها الهيئة. وفق”أخبار24″.
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