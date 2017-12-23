تمكنت دوريات قطاع المجاهدين الأوسط بالرياض من مداهمة 15 مصنعًا للخمور بوادٍ غرب الرياض، وإتلاف أكثر من 24 ألف لتر من الخمور.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمجاهدين ماجد العوين أن معلومات توفرت عن استغلال العمالة لأحد الأودية غرب الرياض في صناعة وترويج الخمور، فأعدت دوريات المجاهدين خطة محكمة لتطويق الموقع نظرا لانعزاله ووعورته وتواجد مياه الصرف الصحي به.
وأضاف إلى أنه رغم كثرة الأحراش بالمنطقة والتي توفر للعمالة غطاء لصناعة مثل تلك الخمور مع صعوبة الوصول إليهم، قامت الدوريات بمداهمة 15 مصنعًا في الموقع فجر اليوم (السبت) وعثرت على الخمور جاهزة للترويج والبعض الآخر تحت الإعداد.
وأشار إلى أنه تم ضبط وإتلاف 98 برميلًا معبأة بالخمور، سعة البرميل الواحد 250 لترًا، بإجمالي 24500 لترًا تقريبا، كما تم ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع.
وفق”أخبار24″.
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