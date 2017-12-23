كشفت مصلحة الجمارك السعودية اليوم (السبت) عن تقليص المستندات المطلوبة ممن يعمل في مجالي الاستيراد والتصدير لتكون مستندين فقط، وهو أقل مما كان سابقا.
وأوضحت الجمارك أنه بالنسبة للمصدّرين يستلزم الأمر منهم تقديم مستندين فقط هما المانفيست والفاتورة، بدلا عن 8 مستندات كانت مطلوبة سابقا لأغراض التصدير.
وأضافت أنه على المستوردين تقديم مستندين فقط أيضا، هما بوليصة الشحن والفاتورة بدلا عن 12 مستندا، فيما قد يتطلب الأمر تقديم مستندات لجهات أخرى حسب طبيعة السلع المستوردة أو المصدرة. وفق “أخبار24”.
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