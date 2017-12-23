وجه أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالتحقيق فيما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إقامة أحد المتنزهات السياحية بالمنطقة لحفل غنائي مختلط.
وقال المتحدث الرسمي للإمارة على زعلة، في بيانٍ أصدرته الإمارة اليوم (السبت)، إن أمير المنطقة وجه الجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين في أي تجاوزات، وإغلاق المنتزه السياحي.
وأشار المتحدث الرسمي للإمارة إلى أن التوجيهات شددت على إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق بها جميع الاشتراطات النظامية والأمنية وبما يتوافق مع المنظور الشرعي .
وكان ناشطون قد تداولوا صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إحياء مطرب لحفل غنائي مختلط داخل المنتزه المذكور، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين.
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