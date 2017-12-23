أصدرت أمانة الطائف بيانا اليوم (السبت) كشفت فيه تفاصيل وملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة بين حارسات أمن منتزه الردف مع بائعات جائلات، مؤكدة أنهن مجهولات وغير سعوديات ويعرضن صحة المستهلكين للخطر.
وأضافت أن حارسات الأمن مارسن ضبط النفس مع البائعات الجائلات في منتزه الردف وأفهمنهن أن التعليمات تمنع البيع المتجول، مشيرة إلى أنهن لا يحملن تراخيص بلدية أو شهادات صحية تخولهن للعمل في هذا المجال، ولكنهن تعدين بالضرب والشتم على حارسات الأمن.
وأفادت في بيانها أن أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، وجه الإدارة المختصة بالتحقيق في الحادث، وفي حالة وجود أي تجاوز من حارسات الأمن فسيتم تطبيق النظام الصارم عليهن، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوقهن من أي تجاوزات.
وأشارت أنها وفرت في منتزه الردف مطاعم ومرافق للمأكولات تلبي كافة احتياجات الزائرين في بيئة صحية ونظيفة، ولكن البائعات الجائلات مجهولات الهوية يرغبن في الاستفادة من الإقبال الكثيف على المنتزه وتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة الأنظمة والتعليمات. وفق “أخبار24”.
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