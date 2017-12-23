دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك مشاريع الدواجن ومصانع الأعلاف ومزودي الخدمات البيطرية إلى تشديد إجراءات الأمن الحيوي.
وأكدت الوزارة ـ في تعميم عاجل ـ على أن الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي وإيقاف الزيارات إلى المشاريع سيحافظ على سلامة مشاريع الدواجن واستدامتها.
يشار إلى أن الوزارة تكافح تفشياً لفايروس “إنفلونزا الطيور” عالي الضراوة بعد اكتشاف طيور مصابة به في سوق الطيور في حي العزيزية بمدينة الرياض، واتخذت في سبيل ذلك إجراءات عدة لدرء خطر انتشار الفايروس. وفق “أخبار24”.
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