باشرت فرق الإطفاء في مطار الملك عبد العزيز بجدة حريقاً اندلع في عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمة من الكويت، بعد هبوطها على أرض المطار.
وقالت إدارة مطار الملك عبد العزيز، في بيان لها اليوم (السبت)، إن مركز المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تلقى في تمام الساعة 00:09 من فجر اليوم بلاغاً يفيد بوجود حريق في عجلات طائرة الخطوط السعودية القادمة من الكويت بعد هبوطها على أرض المطار.
وأضافت أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت على الفور موقع الحريق، ونجحت في إخماد الحريق المحدود في إحدى العجلات، وإخلاء الركاب بشكل طبيعي عبر سلالم الطائرة دون إصابات، مؤكدة أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر بالحادث.
وفق”اخبار24″.
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