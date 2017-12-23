قررت أمانة العاصمة المقدسة استبعاد عمال ظهروا في مقطع فيديو، وهم يعذبون مجموعة من الإبل قبل ذبحها في مسلخ تابع لها.
وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي أنه تقرر استبعاد الإداري السوداني الجنسية وكل العمال الذين شاركوا في ضرب الإبل، كما تقرر منعهم من العمل في مسالخ الأمانة مرة أخرى.
وأضاف أنه تم كذلك إلزام المقاول بتأمين رافعة لإدخال الإبل إلى المذابح، مع تغريمه ماليا بالحد الأعلى للائحة الجزاءات والغرامات.
يذكر أن المقطع المذكور أظهر عمالا يضربون جمالًا في مسلخ المعيصم بعصا غليظة وبطريقة غير إنسانية، وأدى ذلك إلى سيلان الدماء من رأس أحد الإبل وأنفه، وحدثت مشادة بين مصور المقطع وعامل المسلخ.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج