أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن وصول سفينة صباح اليوم (السبت) تحمل مواد بترولية إلى ميناء الحديدة اليمني.
وأوضح مصدر رسمي بقيادة التحالف، أنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم ” بهيا داناس Bahia Danas “، على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة.
وأضاف أن السفينة وصلت إلى الميناء الساعة 8:48 من صباح اليوم، مؤكداً حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.
وكانت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، أعلنت الأسبوع الماضي عن استمرار فتح ميناء الحديدة اليمني أمام دخول المواد الإنسانية والإغاثية لمدة 30 يوماً، والسماح بدخول السفن التجارية بما في ذلك سفن الوقود والمواد الغذائية. وفق “أخبار24”.
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