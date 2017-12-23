وصل التوأم السيامي الفلسطيني (حنين وفرح) في وقت مبكر من اليوم (السبت) إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، لإجراء كافة الفحوصات اللازمة لهما للتأكد من نجاح عملية فصلهما.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه بنقل التوأم من مدينة غزة في دولة فلسطين إلى المملكة لعلاجهما.
ونسّقت بناء على هذا التوجيه سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في فلسطين، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإصدار التصاريح للتوأم السيامي ووالدهما للخروج من غزة وتسهيل دخولهم للأراضي الأردنية، قبل أن يتم نقلهما بطائرة إخلاء صباح اليوم إلى العاصمة الرياض.
يشار أن التوأم (حنين وفرح) ملتصقتان في عدد من الأعضاء، وأن “فرح” لديها أعضاء حيوية تمكنها من العيش منفصلة، غير أن “حنين” لا يتوفر لها ذلك حيث تعتمد بصورة كبيرة عل “فرح”، ما يصعب عملية فصلهما.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج