حسم نادي برشلوني الاسباني “كلاسيكو الأرض” أمام نظيره ريال مدريد، اليوم (السبت)، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الدور الأول التي استضافها ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره.
وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني حيث سجل الأورجواني “سواريز” في د. (54)، وأحرز “ميسي” في د.(64) من ضربة جزاء، وضاعف النتيجة أليكس فيدال في د. (92).
بهذه النتيجة اتسع الفارق بين برشلونة المتصدر وريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 14 نقطة كاملة. وفق “أخبار24”.
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