أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم المنتخب الوطني هزاع الهزاع ظهر اليوم السبت، أظهرت إصابته بالرباط الصليبي.
وكان هزاع الهزاع أُصيب في مباراة الأخضر والمنتخب الكويتي في افتتاح “خليجي 23” أمس، ووجّه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشخ بعلاجه في مركز متخصص.
واستدعى مدرب المنتخب كورنوسلاف يورسيتش لاعب نادي الشباب هتان باهبري، للمشاركة في بطولة الخليج عقب إصابة الهزاع.
وفق|”أخبار24″.
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