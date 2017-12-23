نفى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، صحة ما نُسب إليه بأنه قال بعدم أهمية نقل الصلوات على الهواء مباشرة من الحرمين الشريفين.
وأكَّد الشريان أن ما نُسب إليه غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولم يصدر عنه لا تصريحاً ولا تلميحاً، مشدداً على أن نقل شعائر الصلوات من الحرمين الشريفين مازال مستمراً وسيبقى.
وأضاف أن “نقل الصلوات يعتبر ركيزة أساسية للقناة السعودية، جعلتها محل اهتمام المشاهدين في كل أنحاء العالم ، وهي ميزة ثمينة كنّا ولا نزال نعتز بها”. وفق “أخبار24”.
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