وثّق مقطع فيديو متداول قيام عمالة أحد المسالخ بالاعتداء على الجمال بالضرب باستخدام عصي غليظة بطريقة وحشية قبل ذبحها.
وأظهر الفيديو، قيام أحد عمالة المسلخ بضرب جمل على رأسه قبل ذبحه متسبباً في نزيف الدماء من رأسه وفمه ، فيما يقوم عمال آخرون بضرب جمل آخر بعصي أيضاً، قبل أن يدخل مصور الفيديو في مشادة مع المشرف على عمليات الذبح.
وحاول المشرف على عمليات الذبح منع مصور الفيديو من استكمال توثيقه لمشاهد الاعتداء على الجمال بدعوى الخصوصية، وهو الأمر الذي اعترض عليه مصور الفيديو، داعياً إياه إلى اتباع أسلوب آخر غير عملية الاعتداء على الجمال بهذا الشكل.
وفق”أخبار24″.
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