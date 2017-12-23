كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن دخول نحو 121.8 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل خلال العام 2017م.
أشارت الوزارة إلى ارتفاع الأعداد المنضمة لسوق العمل بعد تطبيق مبادرات تحسين سوق العمل في سبتمبر الماضي، حيث دخل خلال سبتمبر فقط أكثر من 28 ألف شاب وشابة لسوق العمل، مقارنة بنحو 5 آلاف شاب دخلوا في أغسطس.
وأوضحت الوزارة أن الفترة من سبتمبر حتى منتصف ديسمبر الحالي شهدت دخول 125 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل، في الوقت الذي خرج فيه الآلاف من السوق خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس الماضي.
وكانت وزارة الاقتصاد توقعت انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2018 إلى 12% مقارنة بـ 12.8 % بنهاية الربع الثاني 2017.
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