يقيم مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي اليوم السبت المزاد العلني السادس لبيع أرض الثغر.
وتعد “أرض الثغر” من أكبر الأراضي مساحة في شمال العاصمة الرياض، وتقع في حي حطين على طريق الملك خالد شمال العاصمة الرياض .
وكان قد وصل إجمالي مبيعات المزادات الخمسة التي تمت على عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي 2.47 مليار ريال، حيث شهد المزاد الأول بيع 4 عقارات بقيمة 644 مليون ريال، وبيع مركزين تجاريين في المزاد الثاني بقيمة 385 مليون ريال.
وشهد المزاد الثالث بيع مخطط القدس بالرياض بقيمة 950 مليون ريال، وتم بيع 12 عقارا في المزاد الرابع بقيمة 295 مليون ريال، وبيعت 7 عقارات بقيمة 194.6 مليون ريال في المزاد الخامس. وفق “أخبار24”.
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