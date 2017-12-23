قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الراحل “منا ونحن منه” و”عفا الله عما سلف”، مؤكداً أن ذلك هو ملخص الموقف داخل المؤتمر، وتكشف حقيقة التوجه نحو الوحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس هادي مع نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني، وذلك حسب ما نقله رئيس الوزراء بن دغر.
وأضاف هادي أن الانتفاضة التي قادها صالح ضد الحوثي وحدت المواقف، ووحدت الحزب وجماهيره على مبادئ استعادة الدولة، والدفاع عن الجمهورية، والمضي نحو دولة اتحادية، والهدف اليوم هزيمة الحوثي؛ والرئيس الراحل لم يُسقط من يده وعقله ومبادئه هذه القضية. وفق”اخبار24″.
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