نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة في ضبط مقيم آسيوي، قتل مقيماً آخر من بني جلدته بعد أن سدد له عدة طعنات بآلة حادة بجدة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن فريقاً للبحث والتحري تابعاً لشرطة مكة المكرمة باشر بلاغاً تلقاه مركز العمليات الأمنية الموحد “911”، يفيد بالعثور على جثة مقيم آسيوي ملقاة بأحد الشوارع بشمال جدة، واتضح أن الجثة بها عدة طعنات.
وأضاف الناطق أن عمليات التتبع والتحري التي نفذها الفريق البحثي أسفرت عن التعرف على هوية الجاني، وهو من نفس جنسية القتيل، وألقي القبض عليه، واستكملت الشرطة جميع إجراءات الاستدلالات الأولية، تمهيداً لإحالة المتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص. وفق “أخبار24”.
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