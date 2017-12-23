يترقب الجمهور انتهاء هيئة الإعلام المرئي والمسموع من اللائحة الخاصة بتراخيص صالات السينما في شهر مارس المقبل، وهو الموعد المنتظر لفتح صالات السينما بالمملكة أبوابها.
واختارت استوديوهات هوليود الكبرى المرتبطة بالشركة المشغلة لصالات السينما بالمملكة “AMC“، والتي وقع معها صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، خمسة أفلام هوليودية عائلية للبدء بعرضها، وهي كما يلي:
– “Alpha“: وهو فيلم فانتازيا تاريخي تدور أحداثه في العصر الجليدي قبل 20 ألف سنة، وستنطلق عروضه في شهر مارس المقبل.
– “A Wrinkle in Time“: فيلم الكوميديا العائلية، الذي يروي مغامرة طفلة تبحث عن والدها في الفضاء الخارجي.
– “Rampage“: وهو من بطولة دوين جونسون، وتدور أحداثه داخل لعبة إلكترونية اشتهرت في عقد الثمانينيات.
– الجزء الثاني من الفيلم الرسومي الشهير “Incredibles 2“: وهو فيلم عائلي مميز بقصته المناسبة للعائلة وبذات الروح المعروفة عن استوديوهات بيكسار التابعة لشركة ديزني.
– الجزء الجديد من سلسلة “Jurassic World: Fallen Kingdom” (الحديقة الجوراسية)، الذي يوافق انطلاق عروضه حول العالم افتتاح صالات السينما في المملكة.
وفق “أخبار24”.
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