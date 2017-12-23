قال مصدر إن المليشيات الحوثية عذبت أعداداً كبيرة من المعتقلين لدرجة الموت، ومن ثم قامت بنقل جثامينهم إلى مواقع القتال، لأجل اتهام قوات التحالف العربي بقتلهم.
وأوضح المصدر أن المليشيات تقوم بتقييد المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، بالسلاسل الحديدية، ولا توفر لهم سوى القدر اليسير من المياه، مبيناً طبقاً لصحيفة “الوطن” أن المليشيات منعت أسر المعتقلين من زيارتهم.
وأضاف أن من بين أساليب التعذيب ترك المعتقلين بملابس السجن الخفيفة يتعرضون للبرد الشديد الذي تصل درجاته إلى الصفر في معظم أيام فصل الشتاء، داعياً ذوي المعتقلين للجوء للهلال والصليب الأحمر للتدخل لإنقاذ أبنائهم من التعرض للتعذيب، والقتل.
من جهته، أبان أحد السجناء السابقين أن الوضع بالمعتقلات سيئ للغاية، حيث تنتشر القذارة والأمراض، والروائح الكريهة، لافتاً إلى وفاة الكثيرين بسبب التعذيب والضرب والخنق، ومن بينهم أطفال تعرضوا لانتهاكات، وصنوف من الإهانة قبل وفاتهم.
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