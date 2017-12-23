أكد اتحاد الكرة أن مدرب المنتخب الوطني كورنوسلاف يورسيتش استدعى لاعب نادي الشباب هتان باهبري، للمشاركة مع المنتخب في “خليجي23” بالكويت، تحسباً لنتائج الفحوصات الطبية التي ستجرى للاعب المصاب هزاع الهزاع.
وكان هزاع الهزاع أصيب في مباراة الأخضر والمنتخب الكويتي في افتتاح “خليجي23” أمس، ووجه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشخ بعلاجه في مركز متخصص، على أن تشمله مكافآت الفوز حتى ولو لم يشارك في بقية المباريات، وستجرى للاعب فحوصات طبية، يتحدد بعدها مدى إمكانية استمراره بالمشاركة في مباريات المنتخب القادمة.
يذكر أن المنتخب الوطني فاز مساء أمس الجمعة في أولى مبارياته في افتتاح بطولة “خليجي23” التي انطلقت أمس، بهدفين مقابل هدف للكويت مستضيفة البطولة.
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