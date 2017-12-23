ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة 11 عاملاً تورطوا في عملية غش بتحضير خلطات وهمية من الرمل وحبة البركة، ويدَّعون أنها وصفات علاجية، تشفي من العمى، والسحر، وأمراض القلب، والكبد، والسكر، وضغط الدم.
وقاد بلاغ تقدم به أحد المواطنين لضبط العمالة داخل موقع في مزرعة قاموا بتخصيصه لأعمال التنجيد، والنجارة، بالإضافة لتجهيز الخلطات الوهمية.
وعثر مفتشو بلدية العوالي داخل الموقع على عدد من الأكياس المعبأة وآلات لطحن الرمل وخلطه ببقية المواد، وبفحص الخلطات تبين أنها تتكون من الرمل وحبة البركة، وبعض البذور، والمضافات الأخرى، وقد سُجل على العبوات المخصصة للبيع كتابات بلغة الأردو، وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج