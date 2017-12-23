ردّ المهندس على هادي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن على من يرى أن مبلغ 300 ريال الذي يُصرف في حساب المواطن لا يكفي شيئا، وأنه لا يواجه الزيادات الجديدة، وعلى سبب جمع الزوجة الموظفة مع زوجها في حساب واحد.
وأوضح راجحي أن من حصل على 300 ريال نسبتهم لا تزيد على 9% من المستحقين، وأن استحقاق الفرد الكامل هو 382 ريالا، مثلا كطالب جامعي يدرس بعيدا عن أهله، يحصل على 382 ريالا، وأن الحصول على الحد الأدنى وهو 300 ريال يعني أن هذا الفرد أو الأسرة وصل قريبا جدا من الحد المانع لهذا الدعم.
وأعطى مثالا بأسرة مكوّنة من 6 أفراد، فإن حدها المانع لهذا الدعم هو 20 ألف ريال، فإذا كان دخلها 19560 ريالا، فإنها باتت قريبة جدا من الحد المانع للدعم، فبالتالي تستحق دعمًا أقل من 300 ريال، بناء على الدخل، لكن الحساب رفع هذا الرقم إلى 300 ريال.
وأضاف في مداخلة على برنامج “يا هلا”، على “روتانا خليجية”، أنه لوحظ أن بعض الزوجات قدمن طلبا منفصلا، وهذا غير نظامي، والصحيح أن تقدم مع الزوج في حساب واحد، إلا في حالات الهجر والتغيب أو فقد الزوج للأهلية، مشيراً أن إضافة دخلها لا تختص بها فقط، ولكنها تدخل في حساب دخل الأسرة ككل، حتى لو لم تكن تشارك في مصروفات الأسرة.
وفق “أخبار24”.
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