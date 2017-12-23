ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة بالمملكة اليوم السبت، أنها تتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.
وتوقع تقرير الهيئة، أن يشمل تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يشمل الأجزاء الساحلية منهما، وأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الشمالية للمملكة. وفق “اخبار24”.
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