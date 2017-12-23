تشهد مناطق المملكة بدايةً من الثلاثاء المقبل موجة برد شديدة تتراجع فيها درجات الحرارة إلى نحو 7 درجات نهاراً وتنخفض خلال ساعات الليل.
وتشير التوقعات المناخية وفقاً لـ”اليوم”، إلى أن الموجة الباردة ستصاحبها حالات ممطرة اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، على أن تسجل بداية العشرينات المئوية للمتوسط العام بالرياض والقصيم والشرقية حتى دخول شهر يناير.
كما تشهد مناطق المملكة نشاطاً متقلب الاتجاه للرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة، الأمر الذي يثير موجة من الغبار والأتربة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.
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