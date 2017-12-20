تسبب سقوط مركبة، اليوم (الأربعاء)، في مصرع سائقها، وذلك بعد انحرافها عن مسارها أعلى كوبري الحلواني بجبل كرا بالطائف.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا للحادث الذي تسبب في وفاة صاحب المركبة.
فيما أكّد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، مباشرة الجهات المختصة للموقع، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن قائد السيارة قُذف من السيارة أثناء سقوطها.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج